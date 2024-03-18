صحة الشرقية: الكشف على 45 ألف مواطن خلال الأسبوع الأول من رمضان

قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الدكتور هشام مسعود، إن الفرق الطبية التابعة للإدارات الصحية قامت - بمشاركة العيادات المتنقلة والثابتة بمختلف مراكز ومدن المحافظة - بالانتشار المكثف أمام المساجد الكبرى وأماكن التجمعات خلال شهر رمضان المبارك، ونجحت خلال الأسبوع الأول منه في تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 45 ألف مواطن، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية الصحية.



وأوضح مسعود، في بيان اليوم "الاثنين"، أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ 33 ألفا و506 مواطنين ضمن مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، و12 ألفا و62 شخصا بمبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة، عن طريق الطبيب الزائر، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية بواسطة فرق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي.

ونوه بأن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتأمين الطبي للمواطنين خلال شهر رمضان، وتنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب.. مؤكدا المتابعة المستمرة؛ للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة، والاطمئنان على انتشار العيادات المتنقلة بمختلف المدن والقرى والتوابع على مستوى المحافظة.