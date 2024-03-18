عزل موقع حريق مسلسل ياسر جلال وإنقاذ اللوكيشن بالإنتاج الإعلامي.. فيديو

نجحت قوات الحماية المدنية في عزل موقع الحريق داخل لوكيشن مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال عن باقي الأماكن التي يتم التصوير فيها.

وحصل "صدى البلد" على اللقطات الأولى من حريق لوكيشن مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال في مدينة الإنتاج الإعلامي.

شهد لوكيشن تصوير مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال نشوب حريق طفيف في أحد ديكورات العمل وتم اخماده سريعا دون اصابات او خسائر بشرية.

ونشر الفنان شريف إدريس عبر صفحته الشخصية منشورا عن السيطرة علي حريق داخل ديكور مسلسل “ جودر” قائلا: هو ايه حكاية الحرايق يا جدعان.. تمت السيطرة علي حريق في ديكور الف ليلة وليلة “ جودر” الحمد الله ربنا ستر.

ومن جانبه كشف المخرج إسلام خيري مخرج مسلسل جودر أن الحريق كان بسيطًا، ونشب داخل لوكيشن محل في مدينة الإنتاج الإعلامي، لكن تم السيطرة عليه بشكل عاجل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، ولم تحدث خسائر بشرية.