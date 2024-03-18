محافظ شمال سيناء يوجه بتكثيف الأنشطة الثقافية والفكرية

وجه محافظ شمال سيناء، محمد عبدالفضيل شوشة، بتكثيف الأنشطة الثقافية والفكرية والإبداعية على مستوى المواقع الثقافية في مختلف مدن المحافظة، مؤكدا دعم المحافظة لمختلف الأنشطة التي تقيمها ثقافة شمال سيناء.

وأكد “شوشة”، خلال استقباله رئيسة الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي أمل عبدالله، أن الحركة الثقافية بالمحافظة هي القوة الناعمة في تحقيق التنمية المستدامة .. مثمنا في الوقت ذاته الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة في المحافظة.

وبدورها.. استعرضت رئيسة إقليم القناة وسيناء الثقافي ، برنامج رمضان الثقافي الذي أعدته الهيئة بجانب نتائج جولتها على المواقع الثقافية والموقف الأخير للمواقع التي يجري صيانتها ورفع كفاءتها.



وكانت رئيس الإقليم قد افتتحت أمس /الأحد/ ليالي رمضان الثقافية والفنية بالمحافظة التي شهدت افتتاح معرض الفنون التشكيلية بعنوان "إطلالة رمضانية" في قصر ثقافة العريش وإقامة معرض لرسوم الأطفال الموهوبين بجانب عرض فني لفرقة العريش للموسيقى العربية وعرض لفرقة العريش للفنون الشعبية.

