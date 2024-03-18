لمس جسدها.. الحبس عامين للمتهم بالتعدي على فتاة المعصرة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة المتهم بالتعدي على فتاة في المعصرة، بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف.

وأوضح أمر الاحالة، أن المتهم تعدى على المجني عليها، أثناء توجها لشراء بعض المسلتزمات.

وأسند أمر الإحالة للمتهم م.ع. تهمة التعدي على فتاة ولمس أجزاء حساسة من جسدها النحيل أثناء مرورها في الشارع.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه اعتدى على الفتاة أثناء مرورها في الشارع واستنجدت بالمارة.

وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة العاشرة، بالسجن المؤبد لسائق توك توك عقب قيامه باستدراج طفل بواسطة "توك توك" والتعدي عليه جسديا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى هاشم، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار محمد يسري، والمستشار هيثم سلامة سليمان، والمستشار شريف عماد عون، وسكرتارية طارق عبداللطيف ومحمد عبد الهادي في القضية رقم 11822 لسنة 2023 جنايات مركز المنصورة.

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

