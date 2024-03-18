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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الدقهلية: دكان الفرحة يوفر 30 ألف قطعة ملابس لـ3 آلاف أسرة

صدى البلد

ثمن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار دور القائمين على صندوق تحيا مصر وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات مصر تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الدقهلية اليوم “الاثنين” لمعرض " دكان الفرحة " ضمن حملة صندوق تحيا مصر لتوفير 2 مليون قطعة ملابس للأسر الأولي بالرعاية ضمن أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية من خلال التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية وبنك الكساء المصري وجمعية الأورمان ، حيث يقام المعرض بمدينة أجا.


ووجه مختار رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل للأسر الأولى بالرعاية وتقديم الرعاية الكامل لهم من خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وحرصه على وصول كافة المساعدات إلى هذه الأسر في مختلف قرى مصر.

وأوضح المحافظ أن مبادرة دكان الفرحة التي أطلقها صندوق تحيا مصر توفر 30 ألف قطعة ملابس لعدد 3 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة بواقع 10 قطع ملابس لكل أسرة.

وأشاد بجودة الملابس المعروضة، حيث التقى المحافظ بعدد من الأسر داخل المعرض وأكد لهم أن الدولة تعمل علي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لكم ومستمرون في تلبية كافة احتياجاتكم.

من ناحية أخرى قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن معرض "دكان الفرحة" في جامعة قناة السويس يتضمن 20 ألف قطعة ملابس جديدة واكسسوارات وأحذية، لرعاية أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة، حيث يتيح المعرض لكل طالب اختيار 5 قطع متنوعة من بين المعروضات، وذلك ضمن أنشطة مبادرة دكان الفرحة لرعاية طلاب الجامعات الحكومية المعد لهم دراسة حالة اجتماعية بواسطة كل جامعة، وذلك بالتعاون مع عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة، ومنها تاي هاوس وشركة Alex apparels، وبالشراكة مع بنك الكساء المصري.

كان صندوق تحيا مصر نظم صباح اليوم، ولمدة ثلاثة أيام متواصلة، معرضي مبادرة "دكان الفرحة" للأسر المستحقة في محافظة الدقهلية، والطلاب الأولى بالرعاية في جامعة قناة السويس بالقاهرة، ليوفرا 50 ألف قطعة ملابس جديدة، وذلك في إطار حرص الصندوق منذ إنشائه على تنوع وتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات التي من شأنها تقديم الدعم الاجتماعي، وبتعاون وثيق مع مؤسسات المجتمع المدني، للوصول إلى كافة الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

يذكر أن صندوق تحيا مصر استطاع عبر مبادرة دكان الفرحة ومعارض الحماية الاجتماعية تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ومعارض للطلاب داخل الجامعات الحكومية، مع مراعاة الجانب المعنوي حيث تتاح الفرصة للمستفيدين لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل، ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من 2 مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 650 ألف مواطن، في أغلب محافظات الجمهورية، فضلًا عن تنظيم معارض في دور رعاية الأيتام وجمعيات أبناء السجينات وذوي الهمم، بجانب تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج، إذ يتم البحث والتقصي عبر الجمعيات بالقرى والنجوع لرصد الفتيات الأولى بالرعاية، واللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.

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