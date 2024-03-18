محافظ كفرالشيخ يوجه بتكثيف الجهود لضبط الأسعار والتصدي لوسائل الاحتكار

وجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لكافة وسائل الاحتكار، وذلك من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتوسع في إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية في المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية، لمحاربة الغلاء.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم "الاثنين"، لمعارض "أهلا رمضان" على مستوى المحافظة، لمتابعة مدى توافر وإتاحة السلع للمواطنين، والتأكد من توافر احتياجات الأهالي من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة.

وأشار المحافظ إلى استمرار المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والأساسية،بأسعار مخفضة تتراوح من 15% إلى 20%، وتصل إلي 30٪؜ على بعض السلع.

وأكد على أهمية تكاتف جميع الجهود لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات احتكار أو غش تجارى.