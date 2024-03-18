عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم بيراميدز: لا أعلم أسباب فشل صفقة انتقالي لـ الأهلي

بيراميدز
بيراميدز

قال مروان حمدي إن الأجواء في بيراميدز تبدو مناسبة له، وتسير في الاتجاه الصحيح، بعد تجربة مليئة بالخلافات والمشاكل مع ناديه السابق المصري البورسعيدي.

وقال مروان في تصريحات لإذاعة أون سبورت، اليوم الاثنين، إن رحيل المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو عن بيراميدز لن يؤثر على حظوظ مشاركته بالتشكيل الأساسي.

وأضاف: "جلست بديلا في آخر لقاءين بسبب رغبة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في متابعة أداء الكونغولي فيستون ماييلي، وسأقاتل للمشاركة أساسيا مرة أخرى".

وأكد أنه رحل عن المصري بعد أزمة مع جماهير الفريق، موضحا أن بعض المشجعين تعمدوا مهاجمته وسبه بأهله منذ الدقيقة الأولى.

وتابع: "حوالي 12 مشجعا صدر منهم هذا التصرف، الذي استفزني، وشعرت بالغيرة على أهلي، وما قمت به ردة فعل".

وأشار إلى أنه ليس طبيعيا أن يتعرض أي لاعب للإهانة ويصمت، مبينا أنه لن يعتذر لجماهير المصري التي أساءت إليه.

واستدرك: "أعتذر للإدارة فقط خاصة في ظل علاقتي الجيدة برئيس النادي كامل أبو علي".

وواصل: "استغربت موقف المدير الفني علي ماهر الذي ساندني بقوة وطلب حل الأزمة ثم تحدث في وسائل الإعلام بأنه ليس مقبولا تصرفي وليس من السهل عودتي".

وزاد: "ربما قال ذلك لتهدئة الجماهير، ولكنني حزنت من تصريحاته".

وأكد أن رده على الانتقادات التي وجهها له بعض الإعلاميين في بطولة كأس العرب لا يعني أنه لا يجيد التعامل مع الضغوط.

وبين أنه لم يشعر بالضغط سوى في بداية تجربته مع الزمالك "لأنني لم أعتد على هذه المتابعة الجماهيرية الكبيرة".

وكشف مروان حمدي عن رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في ضمه خلال شهر يناير الماضي.

وأكد أنه كان على أعتاب الانتقال للأهلي أثناء أزمته مع المصري، "لكن الصفقة توقفت دون أسباب واضحة ولا أعلمها حتى الآن".

واستطرد: "الزمالك لم يطلب عودتي، والحقيقة أنني طلبت الرحيل من قبل ورفضت العودة بعد تألقي مع سموحة بسبب موقف من مجلس الإدارة السابق للزمالك".

وأشاد مهاجم بيراميدز بمدربه السابق في سموحة أحمد سامي "لأنه منحني الفرصة للمشاركة والتألق".

وأكد أن طريقة لعب البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الأسبق "كانت ظالمة لرأس الحربة لأنه كان ملزما بأدوار دفاعية ويتحرك باستمرار دون كرة لفتح المساحات أمام محمد صلاح وعمر مرموش".

وأشار إلى أنه حرص على الرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هجوم المحللين مؤكدا أن وائل جمعة مدير منتخب مصر الأسبق وقتها طالبه بحذف التغريدة وهو ما فعله.

وقال إن قائد المنتخب محمد صلاح نجم ليفربول نصحه بعدم التركيز مع أي انتقادات لأنها لن تؤثر عليه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

تعرف على آخر تعديلات قانون الايجار القديم.. ومفاجأة لإنهاء الأزمة نهائيا

موضوعات متعلقة

زميل إمام عاشور السابق| نقل نجم ميتلاند لمركز تأهيل بعد فقدانه الحركة

مانشستر سيتي يسعى لخطف موهبة أمريكية من ريال مدريد

الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

عدلي القيعي مُهدّد بالحبس بسبب شكوى رئيس بيراميدز |تفاصيل

في غياب ميسي| سواريز ينقذ إنتر ميامي من فخ «دي سي يونايتد» بالدوري الأمريكي

بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يفوز على الفتح بدوري روشن السعودي

الهلال يفوز على ضمك بشق الأنفس في دوري روشن السعودي

الوكرة يفوز على أم صلال 2-0 في الدوري القطري

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين

صراخ واعترافات جريئة .. أبرز لقطات كهربا وعبد الله السعيد في رامز جاب من الآخر

بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر

قراءة القرآن من المصحف في التراويح.. الإفتاء: مباحة بشرط لا يعرفه كثيرون

الخارجية الأمريكية تعلق على خطط إسرائيل لاجتياح رفح وتهجير الفلسطينيين

فرق السما والأرض.. تعليق مثير من كهربا على صفقتي إمام عاشور وعبد الله السعيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت لافت.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها | شاهد

قفطان لافت.. درة تثير الجدل رفقة زوجها وأصدقائها| شاهد

مسلسل كامل العدد بلس 1 الحلقة 8.. دينا الشربيني تدعو شريف سلامة لحضور حفل الهالوين

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها رفقة أصدقائها | شاهد

فيديو

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ