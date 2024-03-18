نجم بيراميدز: لا أعلم أسباب فشل صفقة انتقالي لـ الأهلي

قال مروان حمدي إن الأجواء في بيراميدز تبدو مناسبة له، وتسير في الاتجاه الصحيح، بعد تجربة مليئة بالخلافات والمشاكل مع ناديه السابق المصري البورسعيدي.

وقال مروان في تصريحات لإذاعة أون سبورت، اليوم الاثنين، إن رحيل المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو عن بيراميدز لن يؤثر على حظوظ مشاركته بالتشكيل الأساسي.

وأضاف: "جلست بديلا في آخر لقاءين بسبب رغبة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في متابعة أداء الكونغولي فيستون ماييلي، وسأقاتل للمشاركة أساسيا مرة أخرى".

وأكد أنه رحل عن المصري بعد أزمة مع جماهير الفريق، موضحا أن بعض المشجعين تعمدوا مهاجمته وسبه بأهله منذ الدقيقة الأولى.

وتابع: "حوالي 12 مشجعا صدر منهم هذا التصرف، الذي استفزني، وشعرت بالغيرة على أهلي، وما قمت به ردة فعل".

وأشار إلى أنه ليس طبيعيا أن يتعرض أي لاعب للإهانة ويصمت، مبينا أنه لن يعتذر لجماهير المصري التي أساءت إليه.

واستدرك: "أعتذر للإدارة فقط خاصة في ظل علاقتي الجيدة برئيس النادي كامل أبو علي".

وواصل: "استغربت موقف المدير الفني علي ماهر الذي ساندني بقوة وطلب حل الأزمة ثم تحدث في وسائل الإعلام بأنه ليس مقبولا تصرفي وليس من السهل عودتي".

وزاد: "ربما قال ذلك لتهدئة الجماهير، ولكنني حزنت من تصريحاته".

وأكد أن رده على الانتقادات التي وجهها له بعض الإعلاميين في بطولة كأس العرب لا يعني أنه لا يجيد التعامل مع الضغوط.

وبين أنه لم يشعر بالضغط سوى في بداية تجربته مع الزمالك "لأنني لم أعتد على هذه المتابعة الجماهيرية الكبيرة".

وكشف مروان حمدي عن رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في ضمه خلال شهر يناير الماضي.

وأكد أنه كان على أعتاب الانتقال للأهلي أثناء أزمته مع المصري، "لكن الصفقة توقفت دون أسباب واضحة ولا أعلمها حتى الآن".

واستطرد: "الزمالك لم يطلب عودتي، والحقيقة أنني طلبت الرحيل من قبل ورفضت العودة بعد تألقي مع سموحة بسبب موقف من مجلس الإدارة السابق للزمالك".

وأشاد مهاجم بيراميدز بمدربه السابق في سموحة أحمد سامي "لأنه منحني الفرصة للمشاركة والتألق".

وأكد أن طريقة لعب البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الأسبق "كانت ظالمة لرأس الحربة لأنه كان ملزما بأدوار دفاعية ويتحرك باستمرار دون كرة لفتح المساحات أمام محمد صلاح وعمر مرموش".

وأشار إلى أنه حرص على الرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هجوم المحللين مؤكدا أن وائل جمعة مدير منتخب مصر الأسبق وقتها طالبه بحذف التغريدة وهو ما فعله.

وقال إن قائد المنتخب محمد صلاح نجم ليفربول نصحه بعدم التركيز مع أي انتقادات لأنها لن تؤثر عليه.