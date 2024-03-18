صحفى: مصر تتمتع بتقدير دولي لجهودها في ملف الأزمة السودانية

قال الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، إنّ مصر تتمتع بالتقدير الدولي لما تضطلع به من جهود في ملف الأزمة السودانية، مشددًا على أن مصر مرتكز مهم لجهود دول جوار السودان، إذ استضافت قمة دول جوار السودان في يوليو 2023 وخرجت بآلية وزارية واضحة يقودها وزراء خارجية هذه البلاد لبحث حلول مستدامة للأزمة.

أضاف "السعيد"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية هاجر جلال، أنّ المباحثات التي جرت اليوم بين الوزير سامح شكري والمبعوث الأمريكي للسودان تؤكد حرص القاهرة على الانفتاح والتواصل مع كل الجهات سواء كانت إقليمية أو دولية فيما يتعلق بالأزمة السودانية.

تابع: "الأزمة السودانية طالت على نحو يهدد وحدة واستقرار السودان، ومصر معنية بشكل كبير للغاية بإحلال الاستقرار والهدوء في السودان باعتبار السودان العمق الاستراتيجي الأجنبية للدولة المصرية".

واصل: "مصر لديها العديد من الاتصالات سواء مع الأطراف الداخلية في السودان، خاصة أن القاهرة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف في الداخل السوداني وتحاول توفير البيئة المناسبة لحوار سوداني سوداني بناء يفضي إلى وقف إطلاق النار ومعالجة الكثير من القضايا الخلافية التي أدت إلى هذا الصراع".

