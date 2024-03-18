"تعليم الكبار": فتح فصول محو الأمية داخل مقرات للجمعيات الأهلية

التقى الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار اليوم الإثنين، وبحضور عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين هيئة تعليم الكبار ووزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بمقر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار الخطة الاستراتيچية الجديدة، التي تتبناها الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتي تعتمد على الشراكة مع مؤسسات الدولة، وخاصة المجتمع المدني في تنفيذ برامجها، ونظرا للدور المجتمعي الكبير الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مجال تطوير وتنمية المجتمع المصري؛ للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وذلك تحت مظلة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

قدم الدكتور عيد عبد الواحد التهنئة للدكتور طلعت عبد القوي ؛ بمناسة صدور القرار الجمهوري لتوليه رئاسة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتمنى دوام التوفيق، وأكد عبد الواحد أن المجتمع المدني شريك أساسي في خطة التنمية المستدامة، وأضاف عبد الواحد أن القضية السكانية تؤدي إلى معظم القضايا المجتمعية الأخري، والتي منها قضية الأمية، وأن الجمعيات الأهلية لها دور حيوي وهام في القضاء على معظم القضايا؛ نظراً لقدرتها علي التواجد بالقرب من المجتمع وخاصة في المناطق الريفية الأكثر احتياجا.

وأكد على ضرورة فتح فصول لمحو الأمية داخل مقرات الجمعيات في كل ربوع مصر.

كما أكد عبد القوي أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لديه رغبة قوية في التعاون مع الهيئة؛ حتى نقضي على الأمية.

وأضاف عبد القوي أن تحت مظلة الاتحاد يوجد 36000جمعية منتشرة في جميع محافظات الجمهورية،ويجب عليها المشاركة في مشروع محو الأمية.

فيما أكد حمزة أن وزارة التضامن تدعم دعما كاملا لمشروع محو الأمية في جميع المحافظات، وطالب حمزة بعقد بروتوكول ثلاثي بين وزارة التضامن والهيئة العامة لتعليم الكبار والإتحاد العام للجمعيات،وتم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على إبرام بروتوكول ثلاثي.