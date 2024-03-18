مفتي الجمهورية: العبادة والعمل نعمتان متلازمتان في الإسلام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن العبادة والعمل في الإسلام نعمتان متلازمتان، موضحًا أنه لكي يؤدي المسلم ما عليه من عبادات دينية وما عليه من التزامات الدنيا يجب عليه العمل في شهر رمضان ليحقق هاتان القيمتان في الإسلام في آن واحد وهما العمل والعبادة.

وأضاف مفتي الجمهورية، في فتوى له، أن صحابة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فتنوا إلى هذا المعنى، هو أن جوهر عبادة الصوم ارتبط بشهر رمضان لديهم بأشق الأعمال وهو الجهاد في سيبل الله، إذ شهد شهر رمضان العديد من الحوادث والوقائع الكبار وانتج البطولات الرائعة.

وأشار إلى أن شهر رمضان شهد غزة بدر الكبرى والفتح الأعظم "فتح مكة" وفتح الأندلس ومعركة عين جالوت ومعركة المنصورة وغير ذلك من المعارك العظيمة، بالإضافة إلى أنَّه شهد النصح الكبير الذي حققه المصريون في الـ10 من رمضان كل هذه المعارك والوقائع شهدها شهر رمضان المبارك وانتصر فيها المسلمون على أعدائهم، رغم ما كان عليهم من شدة الجوع والعطش ولكن الاعتياد على التجلد والتحمل المستمد من حكمة الصوم.