مجاعة حتمية وموت محقق.. نداء استغاثة لإنقاذ حياة مليوني نازح فلسطيني | فيديو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مجاعة حتمية وموت محقق.. نداء استغاثة لإنقاذ حياة أكثر من مليوني نازح فلسطيني".

مجاعة حتمية يتعرض لها قطاع غزة أقرت بها المنظمات الدولية في تقاريرها الرسمية، ومن خلال شهادات مسؤوليها الذين أجمعوا على أن الوضع الحالي يستدعي تدخلا عاجلا لإنقاذ حياة أكثر من مليوني فلسطيني يتعرضون لأكبر عملية إبادة جماعية.

"مسألة حياة أو موت".. هكذا عبرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن حجم الكارثة مؤكدة أن أبناء القطاع أصبحوا على حافة مجاعة محتومة، كما أطلقت نداء استغاثة دولي لتمكينها من الوصول إلى أكبر عدد من السكان بالمساعدات المحلة مع ضرورة تسليمها عن طريق البر باعتباره السبيل الأكثر كفاءة وأمنا من عدم عمليات الإنزال الجوي والشحن البحري.

