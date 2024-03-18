عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأهل 5 مصريين لربع نهائي التنس بدورة الألعاب الأفريقية

صدى البلد

حسم 5 لاعبين من منتخب مصر للتنس الأرضي تأهلهم إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأفريقية، المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وضمن منتخب مصر لسيدات التنس ثلاثة مقاعد في الدور ربع النهائي، بعد فوز ميار شريف على لاعبة زيمبابوي بنتيجة مجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-1، كما حققت ساندرا سمير الفوز على لاعبة جنوب أفريقيا بممجموعتين دون رد بواقع 6-0 و6-0.

في نفس الدور فازت لميس الحسيني على لاعبة نيجيريا بنتيجة مجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و7-5، بينما ودعت ميرنا رفعت المنافسات بعد الخسارة من لاعبة كينيا بنتيجة مجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-3.

تأهل محمد صفوت إلى ربع نهائي دورة الألعاب الأفريقية، عقب الفوز على لاعب غانا كما حقق مايكل صبحي الفوز أيضاً ليضمن تأهله إلى ربع النهائي، بينما إنسحب فارس زكريا من المنافسات.

في منافسات زوجي السيدات حقق منتخب مصر الذي يضم ميار شريف ولميس الحسيني الفوز على الفريق الغاني، كما حقق الزوجي الآخر المكون من ميرنا رفعت وساندرا سمير الفوز على الزوجي الكيني، ليضمن الفريقين تةاجدهم في ربع نهائي منافسات الزوجي في البطولة.

وفي زوجي الرجال حقق فريق محمد صفوت وفارس زكريا الفوز في مواجهتهم اليوم، كما حقق الزوجي الآخر أكرم السلالي ومايكل صبحي الفوز، لتضمن مصر تواجدها بأربعة فرق في ربع نهائي البطولة بمنافسات الزوجي للتنس الأرضي.

من المقرر أن تستكمل غدا الثلاثاء منافسات ربع نهائي التنس بمشاركة 5 لاعبين منتخب مصر في منافسات الفردي، و4 فرق في منافسات الزوجي .

يترأس بعثة منتخب مصر للتنس أحمد عبده عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس، ويقود منتخب مصر للتنس للسيدات علا أبو ذكري، فيما يقود منتخب الرجال محمد صفوت كمدرب للفريق.

يضم منتخب مصر للتنس للرجال كلًا من محمد صفوت ، أكرم السلالي، فارس زكريا ،  مايكل صبحي .

يضم فريق السيدات كلا من ميار شريف ، ساندرا سمير، لميس الحسين ، ميرنا رفعت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

مركز المناخ: سقوط أمطار مع هبات رياح قوية بتلك المناطق خلال ساعات

خبير تحكيمي يعلق على رسالة كهربا لمجدي عبد الغني في «رامز جاب من الآخر»

5 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر 2024

تحرك عاجل من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين بالمدارس من مخاطر الأمطار|تفاصيل

موضوعات متعلقة

رونالدو أولهم| استبعاد 8 نجوم من قائمة منتخب البرتغال لمباراة السويد

انضمام حجازي وتريزيجيه ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر

التايكوندو المصري يضيف ميداليتين جديدتين في ثاني أيام مشاركته بدورة الألعاب الأفريقية

نجم بيراميدز: لا أعلم أسباب فشل صفقة انتقالي لـ الأهلي

زميل إمام عاشور السابق| نقل نجم ميتلاند لمركز تأهيل بعد فقدانه الحركة

مانشستر سيتي يسعى لخطف موهبة أمريكية من ريال مدريد

الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

عدلي القيعي مُهدّد بالحبس بسبب شكوى رئيس بيراميدز |تفاصيل

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الأرجنتين بشأن ليونيل ميسي

تقارير: محادثات بين أبل وجوجل من أجل صفقة كبرى للذكاء الاصطناعي

5 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر 2024

غدا.. عدلي القيعي أمام المحكمة والسبب مفاجأة.. التفاصيل الكاملة

فتح عينيه| أحمد رفعت بره الغيبوبة.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

هل الرشوة تجوز عند الاضطرار؟ رد حاسم من الدكتور علي جمعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل حاجة بانت بدري | بعد فسخ الخطوبة .. شاهد صور جمعت مسلم ويارا تامر

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

مسلسل صدفة الحلقة 8| فراس سعيد يحاول قتل خالد الصاوي.. وريهام حجاج تتعرض للخطف

بعد أزمة أروى جودة .. تعرف على أسباب مرضها

فيديو

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ