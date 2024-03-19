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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو خليل: جرائم الاحتلال لا مثيل لها بالتاريخ الحديث ولن تسقط بالتقادم

الاحتلال
الاحتلال

قال الإعلامي عمرو خليل، إن جرائم الاحتلال تتواصل في قطاع غزة لا تسقط بالتقادم، مشيرًا إلى أن مصر تواصل جهودها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والملف الفلسطيني يتصدر القمة المصرية الأوروبية بالقاهرة.

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وأضاف عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه لم يترك جيش الاحتلال جريمة في غزة إلا وارتكبها، ودمر البيوت والبنية التحتية والمدارس، واستهدف المستشفيات والمساجد والكنائس ومراكز الإيواء.. استخدم كل أنواع الأسلحة، ومنها المحرم دوليا، وحاصر القطاع وعرقل إيصال المساعدات الإنسانية ومارس التجويع، فقتل الكثيرين جوعا ومرضا بعد أن سقط عشرات الآلاف بين شهيد ومصاب.

 

وتابع أن كل هذه الجرائم ومأزق عدم تحقيق الأهداف يؤرق حكومة إسرائيل وتواجه بضغوط وتحذيرات وانتقادات دولية يوما بعد آخر في المقابل تواصل مصر جهودها وتحركاتها للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وزيادة الزخم الدولي حول القضية الفلسطينية كما تابعنا أمس بالقاهرة حيث كان الملف الفلسطيني حاضرا في فعاليات القمة المصرية الأوروبية التي جمعت الرئيس المصري وست قادة أوروبيين.

 

وتابع:" اليوم أيضا استقبلت مصر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني في وقت تستمر فيه حملة استهداف وتشويه إسرائيلية ضد الوكالة.. رسالة دعم مصرية مهمة تقول إن تمويل الأونروا مسألة أساسية.. كما أن دور الوكالة لا غنى عنه لسكان غزة الذين يواجهون جرائم لا مثيل لها في التاريخ الحديث".
 

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