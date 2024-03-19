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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد فني: التنوع جزء من تميز أي موسم رمضاني.. فيديو

مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان

قال أندرو محسن، الناقد الفني، إن التنوع والبحث عن موضوعات محببة للمشاهد ولديها جماهيرية كبيرة ومعالجتها مناسبة للوقت المعاصر جزء من تميز أي موسم رمضاني.

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رائعة إحسان عبدالقدوس.. "مسلسل إمبراطورية م" تناول عصري لمشاكل الآباء والأبناء.. فيديو

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مسلسل الصديقات الحلقة 8.. فاطمة تنتقم للفتاة من حبيبها الجزار

وأضاف محسن، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال مقدمة برنامج "النشرة الفنية" والمذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن مسلسل بابا به رؤية جيدة لدور الأب وتركيب الأسرة في الوقت الحالي، موضحًا: "تيمة الأسرة موجودة بأكثر من شكل مثل مسار إجباري وكامل العدد +1، وهذه المسلسلات تناقش شكل الأسرة وتركيبتها والصراع بين الأجيال المختلفة بطرق مختلفة".

 

وتابع، أن مسلسل امبراطورية م يحاول إعادة بناء الأسرة المصرية بالشكل الصحيح، كما أنه يمثل محاولة لمناقشة أفكار واختلافات الأجيال الأصغر، مشيرًا إلى أن قصة المسلسل قُدمت كفيلم سينمائي في بداية سبعينيات القرن الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

 

وواصل: "المجتمع تغير بالكامل بين الفيلم والمسلسل، وفي حاجات معينة زي الاختلافات التي تنشأ بسبب الاختلافات العمرية، ودي حاجة لم يتغير أساسها، ولكن المجتمع هو الذي تغير، وهذه القصة يمكن أن تقدم لأكثر من مرة".

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