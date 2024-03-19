اعتقال 12 من مشجعي طرابزون سبور لاقتحامهم الملعب

أعلن الاتحاد التركي، فتح تحقيقات موسعة في واقعة اقتحام العشرات من مشجعي طرابزون سبور، أرض الملعب عقب خسارة فريقهم أمام ضيفه فنربخشة بنتيجة 2-3 أول أمس الأحد.

وعلق وزير الداخلية التركي، علي يرليكا، عبر منصة تويتر "ما حدث غير مقبول، وبدأنا بالفعل تحديد هوية المتورطين في هذه الأحداث".

وأعلن وزير الداخلية، القبض على 12 شخصا من المتورطين في الأحداث حتى الآن.

ولم يحدث، أي احتكاك جسدي بين اللاعبين والجماهير، بحسب الصور والفيديوهات التي جرى تداولها بكثافة عبر منصات التواصل.

وتدخل رجال الأمن لحماية لاعبي ومسئولي فنربخشة والطاقم التحكيمي للمباراة، قبل ذهابهم إلى غرف تبديل الملابس.

وتوقفت المباراة عدة مرات بسبب إلقاء الجماهير للمقذوفات داخل أرض الملعب.