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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للملاكمة بجنوب سيناء

صدى البلد

واصلت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء التدريبات الأسبوعية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة الملاكمة (ناشئون وواعدون وأبطال واعدون)، وذلك بالاستاد الرياضي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالناشئين ودعمهم في كل المجالات.
 

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يتابع بشكل متواصل مراحل تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.


وأضاف فتحي أن رسالة المشروع هي رسالة تربوية قومية فنية رياضية، وتُخصص لها ميزانية كبيرة بجانب العمل على تنمية موارد المشروع، مشيرا إلى دور اللجنة العلمية واللجنة الفنية للمشروع، والمتابعة والتقييم الدوري للنتائج المحققة للوصول إلى الأهداف المرجوة.
ويقام المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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