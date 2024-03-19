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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأم المثالية: الرئيس السيسي فخر مصر وأدعو الله أن يوفقه ويسدد خطاه

صدى البلد

أعربت أنيسة فريد منصور متولي الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأمهات المثاليات، التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي، عن تمنيها مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتقول له "أنت فخر لمصر"، ولكي تدعو له بالتوفيق، وأن يسدد الله خطاه، ويكتب له الله عمرًا مديدًا.


وكشفت أنيسة فريد، البالغة من العمر 69 عامًا، من مدينة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، عن أنها وهبت حياتها كلها للعمل كمعلمة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، حتى انتهت سنوات خدمتها الوظيفية، وبالتوازي مع عملها التعليمي، عاشت حياتها الأسرية لتربية ولديها بعد وفاة زوجها، حيث كان عُمْر ابنها الأكبر وقت وفاة زوجها عامًا واحدًا، وكان الأصغر عمره سبعة أيام، وعاشت حياتها لتربيتهما دون أن تتزوج، حتى أكمل نجلاها مراحل تعليمهما، والاثنان متزوجان الآن ولديهما خمسة أبناء.


وعن شعورها بعد معرفتها بخبر فوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأمهات المثاليات، قالت إن "كل أمهات مصر هن أمهات مثاليات".


كان قد تم تكريم أنيسة فريد من جانب الإدارة التعليمية كأم مثالية في مجال التعليم، قبل انتهاء فترة خدمتها الوظيفية ووصولها إلى سن التقاعد عن العمل.

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