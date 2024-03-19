هاني حتحوت يرد على عضو الزمالك بسبب أزمة «محمد حمدي»: نتعامل بكل مهنية|فيديو

ردّ الإعلامي هاني حتحوت على عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والذي انتقده شخصيًا، ووصف تعامله مع قضية اللاعب محمد حمدي، لاعب الزمالك السابق، بأنها «موضوعية غائبة ومهنية متواضعة».

واستضاف الإعلامي هاني حتحوت، محمد حمدي لاعب الزمالك السابق، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الماتش»، يوم أمس الأحد، وقال اللاعب إن نادي الزمالك أبلغه بالرحيل قبل غلق يومين فقط من غلق القيد في يناير 2023، وهو ما أضر بمستقبله، إذ ظل بعيدًا عن أي نادٍ لمدة عامًا كاملًا، وأنه قرر تقديم شكوى ضد الزمالك، للحصول على مستحقاته المالية، بسبب تضرره نفسيًا.

وأوضح اللاعب أنه يتبقى له مبلغ مليونين ونصف المليون جنيه، لم يحصل عليها منذ رحيله، وأنه قرر تقديم شكوى ضد النادي، إلا أن حسين لبيب رئيس النادي تدخل، وأبلغ بحل الأزمة التي ما زالت قائمة حتى هذا التوقيت.

وفي غضون ذلك، قال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، ردًا على عضو مجلس إدارة الزمالك، الذي انتقده في طريقة تعامله مع مشكلة اللاعب، إن «عمرو أدهم كان من ضمن الناس الذين يشيدون بي عبر رسائل خاصة قبل أن يصبح عضوًا في مجلس إدارة الزمالك وكان يشيد بطرحنا قضايا الزمالك خلال فترة المجلس السابق».

وأردف حتحوت قائلًا: «هو (عمرو أدهم) استاء من شيء ووصفنا بـ«عدم المهنية» هذا لا يقلل من احترامي له ومن احترامه لنا، وهو يعلم أننا نتعامل بكل مهنية».

وأشار هاني حتحوت إلى أن عمرو أدهم أبلغ برنامج «الماتش» بأن اللاعب محمد حمدي، لاعب الفريق السابق، وقع على تسوية وحصل 160 ألف جنيه ويتبقى له فقط 160 ألف جنيه.

وأضاف حتحوت أن عمرو أدهم أوضح أنه اللاعب وقع بالفعل بالحصول على 160 ألف جنيه ويتبقى له مثلهم فقط وبصم على ذلك، وهو لا يحق له شكوى نادي الزمالك سواء داخليًا أو خارجيًا بعد التسوية التي وقع عليها مع مجلس الزمالك السابق.