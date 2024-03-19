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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اخبار العالم | مفاوضات حماس وإسرائيل في قطر.. 40 محتجزا مقابل هدنة 42 يوما.. ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى إيجابي .. انفجارات بمحيط العاصمة دمشق

اخبار العالم
اخبار العالم

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:
 

وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية ومصر لبحث وقف إطلاق نار بغزة وإدخال مساعدات

يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صباح اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، في المحطة الثانية من جولته بالشرق الأوسط، لبحث جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتهدئة التوترات في المنطقة.

14 شهيدا وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال لمناطق مختلفة داخل رفح

استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء وأصيب عدد آخر، الليلة، إثر قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي مناطق متفرقة في رفح جنوب قطاع غزة.

 

الفوضى تسود.. سوليفان: إسرائيل تفشل بتحقيق الاستقرار في غزة

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن إسرائيل وافقت، الاثنين، على إرسال “فريق رفيع المستوى مشترك بين الوكالات” إلى واشنطن لمراجعة عملية محتملة في رفح.

 

نتنياهو يمنع مسئولين إسرائيليين استخباراتيين من لقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منع، رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الشاباك ، وأهرون حليوة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أمان ، عدم لقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، التي تزور إسرائيل في الوقت الراهن.

القوات الأمريكية: تدمير 7 صورايخ و3 مسيرات و3 حاويات لتخزين الأسلحة لدى الحوثيين

أسقطت القوات الأمريكية 3 مسيّرات انقضاضية قرب سفن للشحن التجاري في البحر الأحمر، ودمرت 7 صواريخ كروز مضادة للسفن متمركزة على الأرض، غداة ضربها 4 مسيّرات كانت معدّة للإطلاق

مفاوضات حماس وإسرائيل في قطر.. 40 محتجزا مقابل هدنة 42 يوما

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مفاوضات تبادل الأسرى التي تستأنف، بالعاصمة القطرية الدوحة بشكل غير مباشر بين إسرائيل وحركة حماس ، تهدف لإطلاق سراح 40 محتجزاً إسرائيلياً والتوصل لاتفاق تهدئة مدته 42 يوماً

سماع دوي انفجارات بمحيط العاصمة دمشق

قالت وسائل إعلام سورية، فجر اليوم الثلاثاء، إنه تم سُمع دوي انفجارات بمحيط العاصمة دمشق.

ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى إيجابي

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى إيجابية بعد أن كان تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره يخفف من أزمة نقص العملة الأجنبية.

بلومبرج: مساعدات البنك الدولي ترفع خطة الإنقاذ العالمية لمصر.. تفاصيل

أعلن البنك الدولي الاثنين، عن أنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، ما يعزز خطة الإنقاذ العالمية لاقتصاد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا المتعثر إلى أكثر من 50 مليار دولار.

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