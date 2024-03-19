اخبار العالم | مفاوضات حماس وإسرائيل في قطر.. 40 محتجزا مقابل هدنة 42 يوما.. ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى إيجابي .. انفجارات بمحيط العاصمة دمشق

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يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صباح اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، في المحطة الثانية من جولته بالشرق الأوسط، لبحث جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتهدئة التوترات في المنطقة.

استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء وأصيب عدد آخر، الليلة، إثر قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي مناطق متفرقة في رفح جنوب قطاع غزة.

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن إسرائيل وافقت، الاثنين، على إرسال “فريق رفيع المستوى مشترك بين الوكالات” إلى واشنطن لمراجعة عملية محتملة في رفح.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منع، رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الشاباك ، وأهرون حليوة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أمان ، عدم لقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، التي تزور إسرائيل في الوقت الراهن.

أسقطت القوات الأمريكية 3 مسيّرات انقضاضية قرب سفن للشحن التجاري في البحر الأحمر، ودمرت 7 صواريخ كروز مضادة للسفن متمركزة على الأرض، غداة ضربها 4 مسيّرات كانت معدّة للإطلاق

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مفاوضات تبادل الأسرى التي تستأنف، بالعاصمة القطرية الدوحة بشكل غير مباشر بين إسرائيل وحركة حماس ، تهدف لإطلاق سراح 40 محتجزاً إسرائيلياً والتوصل لاتفاق تهدئة مدته 42 يوماً

قالت وسائل إعلام سورية، فجر اليوم الثلاثاء، إنه تم سُمع دوي انفجارات بمحيط العاصمة دمشق.

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى إيجابية بعد أن كان تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره يخفف من أزمة نقص العملة الأجنبية.

أعلن البنك الدولي الاثنين، عن أنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، ما يعزز خطة الإنقاذ العالمية لاقتصاد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا المتعثر إلى أكثر من 50 مليار دولار.