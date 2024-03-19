تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.. فيديو

عرضت القناة الأولى تقرير فيديو يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء وفقًا لـ بيان هيئة الأرصاد.

وكشفت القناة أن الطقس اليوم سيكون بارد نهارًأ على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 22 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 20 12

وادى النطرون 22 12

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 13

شبين الكوم 21 13

طنطا 21 12

دمياط 20 11

بورسعيد 21 11

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 12

العريش 20 11

رفح 19 09

رأس سدر 23 12

نخل 22 10

كاترين 19 08

الطور 21 15

طابا 20 15

شرم الشيخ 23 17

الاسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 17 10

السلوم 18 09

سيوة 21 09

رأس غارب 23 17

الغردقة 24 18

سفاجا 23 16

مرسى علم 23 16

شلاتين 24 18

حلايب 22 19

أبو رماد 23 18

رأس حدربة 22 19

الفيوم 22 12

بني سويف 22 12

المنيا 23 11

أسيوط 22 11

سوهاج 23 12

قنا 23 13

الأقصر 24 14

أسوان 24 14

الوادى الجديد 25 13

أبوسمبل 24 15