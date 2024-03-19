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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأهرام: ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية يحمل العديد من الرسائل والدلالات والتداعيات المهمة

صدى البلد

ذكرت صحيفة "الأهرام" أن ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة يحمل العديد من الرسائل والدلالات والتداعيات المهمة.

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء بعنوان "رسائل الشراكة الإستراتيجية المصرية الأوروبية"- أن تلك الرسائل والدلالات والتداعيات تتمثل فيما يلي:


أولًا: الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وفي مواجهة التحديات المختلفة، وعلى رأسها نجاح مصر في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وكذلك في مواجهة ظاهرة الهجرة غير القانونية، وكذلك دورها في تسوية الأزمات في المنطقة العربية استنادا لثوابت سياستها الخارجية القائمة على التسوية السلمية للنزاعات، والحفاظ على وحدة الدول وسيادتها ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية ورفض التدخلات الخارجية، وهذا الدور المحوري لمصر محل تقدير القوى المختلفة وعلى رأسها الدول الأوروبية.


ثانيًا: توظيف السياسة المصرية الخارجية الفاعلة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خدمة الاقتصاد المصري في إطار دبلوماسية التنمية عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، وفتح أسواق جديدة أمام السلع المصرية وبناء شراكات اقتصادية وإستراتيجية مع كل دول العالم ومع التكتلات المختلفة، ومنها الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، بما يعود في نهاية المطاف بالنفع على المواطن المصري، وقد انعكست الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين في توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المختلفة، كما أن هذه الشراكة تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري الذي يحقق معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات والأزمات، ويعكس أيضا حرص الدول المختلفة لبناء شراكات مصر في ظل فرص الاستثمار الواعدة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، خاصة في المشروعات القومية الكبرى مثل محور التنمية في قناة السويس وغيرها، كما أن التدفقات المالية الأوروبية لمصر تمثل أهمية كبيرة في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، خاصة أنها جاءت بعد صفقة رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يؤكد صحة وقوة المسار الاقتصادي والتنموي الذي تسير فيه مصر.

مركزية القضية الفلسطينية في قلب أجندة السياسة الخارجية المصرية


ثالثًا: مركزية القضية الفلسطينية في قلب أجندة السياسة الخارجية المصرية وحرص مصر الدائم على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وحشد الدعم الدولي له، ولذلك احتل العدوان الإسرائيلي على غزة محورية كبيرة في محادثات الرئيس السيسي مع القادة الأوروبيين وتوافق الرؤى بين الجانبين على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين والعمل على حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت صحيفة "الأهرام" أنه لذلك، تُعَد الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي هي ثمار السياسة المصرية الخارجية الفاعلة في عهد الرئيس السيسي.

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