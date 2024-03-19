هاني حتحوت يكشف عن خريطة تحركات الأهلي في انتقالات الموسم الجديد

كشف الإعلامي هاني حتحوت خريطة تحركات الأهلي في انتقالات الموسم الجديد عبر برنامج الماتش.

وقال حتحوت :"محترف مصري في الصورة.. إعارة محتملة لكهربا وأسامة فيصل ضمن خطط كولر لتدعيم الهجوم وموقف علي معلول".

أعلن الإعلامي محمد شبانة عن خبر صادم لجماهير الأهلي برحيل نجم الفريق عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شبانة: انتوني موديست يرحل بنهاية الموسم ولجنة التخطيط أبلغت كولر رسميا.

وأعرب موديست عن سعادته بفوز فريقه ببطولة كأس مصر 2023 على حساب الزمالك، ووجه رسالة مؤثرة للجماهير .



وذكر موديست في رسالته: «أشكر الله الذي اختبرني في العديد من المواقف الصعبة، لم أستطع أن أفهم لماذا كان الباب مغلقًا أمامي، رغم أنني اجتهدت وكنت أتدرب بقوة وبجدية»، مضيفًا: «لماذا مررت بالعديد من الصعاب والظلم خلال مسيرتي، ورغم أن هناك الكثير من الناس التي وقفت أمامي، لكنني أتمنى لهم السلام والسعادة».