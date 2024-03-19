×
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة.. فيديو لحظة سقوط عمرو الليثي وتفاصيل الصحية.. القمل يهاجم دينا الشربيني وأسماء جلال

عمرو الليثي
عمرو الليثي

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

القمل يصيب دينا الشربيني واسماء جلال ... كيف نتخلص منه في يوم واحد ؟

تصدرت عدوى القمل مشاهد مسلسلات رمضان 2024، حيث أصيبت الفنانة دينا الشربيني في مسلسل كام العدد من أطفالها بعدوى القمل ، بالإضافة إلي الفنانة أسماء جلال التي أصيبت أيضا ضمن أحدا مسلسل أشغال شقة.



 

فيديو لحظة السقوط| تفاصيل جديدة عن حالة عمرو الليثي الصحية

تصدر الإعلامي عمرو الليثي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد سقوطه من الطابق الثالث الذي أدى إلي بعض الإصابات والكدمات التي نقل على إثارها إلي المستشفى لتلاقي العلاج و خرج بعد عدة ساعات.

صغرت 20 سنة.. صابرين بفستان يكشف عن خسارة وزنها تثير الجدل على إنستجرام

شاركت الفنانة صابرين متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.  

 

حصن نفسك.. أطعمة لتقوية مناعتك من نزلات البرد المنتشرة

تنتشر نزلات البرد والانفلونزا بشكل كبير وتصيب الكبار والصغار هذه الأيام ولذلك قدم الدكتور أحمد شكر أخصائي امراض الباطنة والحميات علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا عن أطعمة تعزز المناعة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

قائدها بين الحياة والموت.. ننشر صور تريلا تفحمت على الطريق الصحراوي بالجيزة

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

استثمارات أجنبية جديدة بـ 23 مليار دولار تهدد بانهيار عرش العملة الخضراء.. تفاصيل

بسبب رئيس نادي بيراميدز.. قرار عاجل ضد عدلي القيعي

موضوعات متعلقة

بـ فستان مجسم | شمس الكويتية تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

حلويات رمضان |طريقة عمل قمر الدين بالكاسترد

ملابس نانسي عجرم في أحدث ظهور لها تثير ضجة| سعرها خرافي

طريقة عمل عجينة السمبوسك في البيت

نشرة المرأة والصحة|ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت.. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بهذا المرض

تخنت 20 كيلو.. معلومات صادمة عن مرض أروى جودة

نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية على السحور .. شاهد

ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بهذا المرض| تفاصيل

ترشيحاتنا

20 مليار دولار| المالية تزف بشرى سارة بشأن احتياطات النقد الأجنبي.. قفزات تاريخية

حسام المندوه معلقا على بيع زيزو وضم رمضان صبحى: كل شيء وارد

رئيسة وزراء إيطاليا تعلن معارضتها للعملية البرية الإسرائيلية في رفح

مكانة فتح مكة في الإسلام وأهم الدروس من الحدث التاريخي

سقط من الدور الثالث| ماذا حدث لـ عمرو الليثي وتفاصيل حالته الصحية الآن؟

طبيب قلب يفجر مفاجأة غير متوقعة ويكشف سبب سقوط أحمد رفعت.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صوابع جيجي بعد تصدرها التريند| بـ 50 جنيه بس

نشرة المرأة والصحة.. فيديو لحظة سقوط عمرو الليثي وتفاصيل الصحية.. القمل يهاجم دينا الشربيني وأسماء جلال

تسريبات جديدة حول هاتف Galaxy S25 .. صور

فيديو لحظة السقوط| تفاصيل جديدة عن حالة عمرو الليثي الصحية

فيديو

ارتفاع مفاجئ للذهب وتوقعات جديدة لـ سعر الدولار| شاهد

هل يتم تعطيل للدراسة؟.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس السيء

تامر حسني وبسمة بوسيل على السحور.. حكاية الانفصال الشيك واللقاءات الودية

جميلة عوض ترد والمخرج يعتذر| دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس" بسبب إهانته شهيد فلسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ