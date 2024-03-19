نشرة المرأة والصحة.. فيديو لحظة سقوط عمرو الليثي وتفاصيل الصحية.. القمل يهاجم دينا الشربيني وأسماء جلال

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تصدرت عدوى القمل مشاهد مسلسلات رمضان 2024، حيث أصيبت الفنانة دينا الشربيني في مسلسل كام العدد من أطفالها بعدوى القمل ، بالإضافة إلي الفنانة أسماء جلال التي أصيبت أيضا ضمن أحدا مسلسل أشغال شقة.







تصدر الإعلامي عمرو الليثي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد سقوطه من الطابق الثالث الذي أدى إلي بعض الإصابات والكدمات التي نقل على إثارها إلي المستشفى لتلاقي العلاج و خرج بعد عدة ساعات.

شاركت الفنانة صابرين متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

تنتشر نزلات البرد والانفلونزا بشكل كبير وتصيب الكبار والصغار هذه الأيام ولذلك قدم الدكتور أحمد شكر أخصائي امراض الباطنة والحميات علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا عن أطعمة تعزز المناعة.