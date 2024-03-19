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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوميز يطلب تقريرا مفصلا عن آخر 10 مباريات لمودرن فيوتشر

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن طلب جوميز تقريرا مفصلا عن آخر ١٠ مباريات لمودرن فيوتشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب أحمد حسن :"جوميز يطلب تقرير مفصل عن آخر ١٠ مباريات لمودرن فيوتشر".

 

أكد أحمد الميرغني، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق تطور على الصعيد الفني، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خلال الفترة الأخيرة.

وقال الميرغني، في تصريحات تليفزيونية، إنه رغم خسارة مباراتي الأهلي والجونة، إلا أن الفريق قدم مستوى فنيا مميزا وتطور أداء اللاعبين تحت قيادة فنية للبرتغالي جوميز.

وأضاف: “جوميز نجح في زيادة نسبة الاستحواذ للفريق، وتطبيق الضغط على لاعبي المنافس بشكل جيد”.

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