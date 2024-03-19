عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة × المحافظات.. توفير اللحوم والسلع بأسعار مخفضة بسيناء

صدى البلد

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٣٧ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٢ وحتى ١٨ مارس الجاري.

وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملاتها الرقابية على الأسواق حيث تم ضبط 5975 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 كذلك تم المرور على مراكز بيع الأدوية واللقاحات البيطرية، وضبط مصنع أدوية بيطرية غير مرخص، فضلاً عن 22 طن تقريبا مواد خام بودرة، و4500 لتر تقريباً من المواد الخام السائلة والمستخدمة لتصنيع الادوية البيطرية، 8855 عبوة ادوية بيطرية.

 كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماعا مع مسئولي الادارة المركزية للموارد المائية والرى ومديرى الادارات الزراعية،  حيث تناول الاجتماع التنسيق حول الأعمال المشتركة، ومن بينها: خطة تطهير المساقي الخصوصيه التي تتم بمعرفة جهاز تحسين الأراضي بالقليوبية.
 

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، إزالة  (65) حالة تعد على الأراضي الزراعية، كما تم تنظيم يوم حقل  بمركز الشهداء لمحصول القمح من الزراعة، كما تم  المرور على (33) محل اعلاف، و(43) مركز تجميع ألبان و(5) مصانع  أعلاف.

كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، حملاتها الرقابية على الأسواق حيث تم ضبط 290كجم لحوم مجمده ومفروم وكبدة مجمدة وسجق غير صالح للاستهلاك الادمي، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية، بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية، بمركز الإبراهيمية.

  كما شنت المديرية 27 حملة تم المرور فيها على عدد 57 سوق لبيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم حيث تم ضبط حوالى طن و 282 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبده ودواجن مفروم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.


بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة حصاد محصول بنجر السكر، كما تم عقد ندوة إرشادية حول محصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح، كذلك تم عقد يوم حقل بالحقول الإرشادية لمشروع ترشيد استخدام المياه في الانشطة الزراعية.

 كما تم مرور لجنة المكافحة لمتابعة أعمال المكافحة الدورية، كذلك واصلت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الزراعات الشتوية وخاصة زراعات القمح ومتابعة مدى تقدمها ومدى تأثرها بالظروف المناخية الحالية.


وقامت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، بالتعاون مع نقابة المهن الزراعية بالمحافظة  بتوفير لحوم حمراء( بتلو ) إنتاج مزارع سيناء وذبحها بالمجزر النصف آلي  حرصا على تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، كما استقبلت المديرية أشجار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة، وتم توزيع الشتلات على مختلف مدن ووديان المحافظة.

كما تم أيضا متابعة محصول القمح بوادي الطور ورأس سدر، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، بتفقد محطة غربله التقاوي، للوقوف على خطة المحطة لهذا الموسم في تجهيز التقاوي المعتمدة لمختلف المحاصيل الصيفية وأهمها تقاوي القطن.


فيما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، منافذ بيع السلع الغذائية، كما شنت مديرية الطب البيطري، حملة مكبره بمدينة الغردقة للتفتيش على اللحوم حيث تم ضبط 360 كجم لحوم  ضأن مذبوحة خارج المجزر بإحدي القرى السياحية.

 

وعقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، اجتماعاً للأطباء البيطريين ومديري الادارات، لمناقشة جهود الإدارات، كما تم الانتهاء من تحصين 195 الف رأس ماشية ضد مرضي الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز، وترقيم وتسجيل (  ١٥٣٣٦ ) رأس ماشية.    

                 
يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

قرار جديد يقضي على أزمة السكر.. هل ينخفض السعر؟

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن لاعبي الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

البابا تواضروس: وداع من نوع خاص.. تفاصيل صلوات تجنيز الرهبان الشهداء بالكاتدرائية

«آي صاغة»: ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية وترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي اليوم

أكسيوس يكشف عن شرط حماس لقبول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

يعلمنا معنى التضحية.. رئيس النواب يهنئ السيسي بذكرى انتصار العاشر من رمضان

وزير المالية: دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة يتجاوز الـ147 مليار جنيه

البرلمان الكندي يمرر قرارا تاريخيا لإقامة الدولة الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها اتغير.. آيتن عامر بالقفطان المغربي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

جميلة عوض ترد والمخرج يعتذر| دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس" بسبب إهانته شهيد فلسطيني

أحلام التوسع.. كيف فشل نابليون في حصار عكا؟ تفاصيل مدهشة

خلاص هنصيف.. طبيب يكشف موعد تغيير الملابس الشتوية للأطفال

فيديو

جميلة عوض ترد والمخرج يعتذر| دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس" بسبب إهانته شهيد فلسطيني

مسلسلات رمضان 2024.. شاهد الإعلان التشويقى لـ بدون سابق إنذار

هشام ماجد يكشف سر تركه العمل فى مجال الهندسة

حمو بيكا ينفعل على حسن شاكوش ورد فعل غريب من عمر كمال.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ