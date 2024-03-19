الجامعة العربية تعقد اجتماعا تنسيقيا للتحضير لمنتدى التعاون مع دول آسيا الوسطى

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع التنسيقي العربي الثاني على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة، وذلك للإعداد للدورة الثالثة من منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان والمقرر عقدها بمدينة الدوحة في دولة قطر يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2024.

وعُقد الاجتماع برئاسة السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطـر لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية (الدولة المضيفة)، والسفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وناقش الاجتماع مشروع إعلان الدوحة المقرر صدوره عن الدورة الثالثة من منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، بهدف الوصول الى رؤية عربية موحدة بصدد مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك الواردة في الإعلان والتي من أهمها القضية الفلسطينية والحرب في غزة والتحديات الجيوسياسية والقضايا الاقتصادية، وذلك تمهيداً لمناقشته مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان.