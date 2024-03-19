الجمعة.. "الحضرة للإنشاد" تقدم باقة من الأناشيد والابتهالات التراثية في أمسية بالأوبرا

تحيي فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، أمسية فنية، بمشاركة المنشدين إيهاب يونس وعبدالرحمن بلاله، وذلك في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل، على المسرح المكشوف بالأوبرا.

وذكرت دار الأوبرا المصرية، في بيان، اليوم "الثلاثاء" أن الأمسية تأتي في إطار برنامجها الرمضاني، وضمن أنشطة الثقافة المصرية خلال الشهر المعظم، ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من أشهر الأناشيد والابتهالات وقصائد المديح التراثية الدينية.



ونوهت الأوبرا، بأن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي تأسست عام 2015، بهدف الحفاظ على التراث الروحاني للذكر والمديح، وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية، وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف الذين ينشدون مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من "محيي الدين بن عربي"، و"الحلاج"، و"ابن الفارض" وغيرهم، وقدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية في مصر ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.