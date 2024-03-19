وزيرة الهجرة تشارك في مراسم صلوات جنازة "الرهبان المصريين الثلاثة"

شاركت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، في مراسم صلوات تجنيز الرهبان المصريين الثلاثة، الذين قُتلوا إثر حادث أليم، وقع بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بجنوب أفريقيا.

وترأس صلوات الجنازة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية المرقسية في العباسية، مع جمع كبير من أساقفة المجمع المقدس، بحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الهجرة..

وحرصت وزيرة الهجرة على تقديم خالص التعازي والمواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني، وللكنيسة القبطية، ولعائلات وأسر الرهبان المصريين الثلاثة، وهم: الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا والراهب يسطس آڤا ماركوس والراهب مينا آڤا ماركوس.

وأكدت وزيرة الهجرة أنها تتابع سير التحقيقات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في العاصمة بريتوريا والسلطات المعنية في جنوب إفريقيا، والتي ألقت القبض على المشتبه بهم، فور وقوع الحادث.