قومي المرأة يطلق صفحة رسمية لمكتب الشكاوى على فيسبوك وإنستجرام

أطلق المجلس القومي للمرأة صفحة رسمية لمكتب شكاوى المرأة على موقعي (فيسبوك – انستجرام)بعنوان "مكتب شكاوى المرأة 15115" ، والتى تهدف الى توضيح اختصاصات المكتب ودوره في حل المشاكل القانونية والاجتماعية والنفسية التي تواجه المرأة المصرية، ومساعدتها في الحصول على حقوقها من خلال فروع المكتب في محافظات الجمهورية، إلى جانب التوعية بحقوق المرأة المصرية القانونية في كافة المجالات .



واشار المجلس في بيان اصدره اليوم الى أن الصفحة توضح كذلك طرق التواصل مع المكتب للحصول على الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، سواء من خلال الاتصال على الخط المختصر 15115 أو من خلال المقابلة الشخصية في فروع المكتب ال 27 بالمحافظات ، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01007525600.



ولفت الى أن الصفحة الرسمية لمكتب الشكاوى تستقبل الاستفسارات المختلفة من الجمهور ، و التى سيتم الرد عليها من خلال المتخصصين .



جدير بالذكر أن اختصاصات المكتب تشمل ١٢ اختصاصا وهي ( مسائل الاحوال الشخصية (الولاية على النفس)- مسائل الاحوال الشخصيه (الولاية علي المال)-جرائم العنف والتمييز والحرمان- جرائم تقنية المعلومات -جرائم الاتجار في البشر- الهجرة غير الشرعية-طلبات تنفيذ الاحكام- شكاوى العمل- استحقاق المواريث-خدمات الحكومة والاوراق الثبوتية-الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية-الدعم النفسي والمشورة الأسرية- الشكاوي الاستثنائية) .