عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قومي المرأة يطلق صفحة رسمية لمكتب الشكاوى على فيسبوك وإنستجرام

صدى البلد

أطلق المجلس القومي للمرأة صفحة رسمية لمكتب شكاوى المرأة على موقعي (فيسبوك – انستجرام)بعنوان "مكتب شكاوى المرأة 15115" ، والتى تهدف الى توضيح اختصاصات المكتب ودوره في حل المشاكل القانونية والاجتماعية والنفسية التي تواجه المرأة المصرية، ومساعدتها في الحصول على حقوقها من خلال فروع المكتب في محافظات الجمهورية، إلى جانب التوعية بحقوق المرأة المصرية القانونية في كافة المجالات . 


واشار المجلس في بيان اصدره اليوم الى أن الصفحة توضح كذلك طرق التواصل مع المكتب للحصول على الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، سواء من خلال الاتصال على الخط المختصر 15115 أو من خلال المقابلة الشخصية في فروع المكتب ال 27 بالمحافظات ، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01007525600.


ولفت الى أن الصفحة الرسمية لمكتب الشكاوى تستقبل الاستفسارات المختلفة من الجمهور ، و التى سيتم الرد عليها من خلال المتخصصين .


جدير بالذكر أن اختصاصات المكتب تشمل ١٢ اختصاصا وهي ( مسائل الاحوال الشخصية (الولاية على النفس)- مسائل الاحوال الشخصيه (الولاية علي المال)-جرائم العنف والتمييز والحرمان- جرائم تقنية المعلومات -جرائم الاتجار في البشر- الهجرة غير الشرعية-طلبات تنفيذ الاحكام- شكاوى العمل- استحقاق المواريث-خدمات الحكومة والاوراق الثبوتية-الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية-الدعم النفسي والمشورة الأسرية- الشكاوي الاستثنائية) .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

بسبب رئيس نادي بيراميدز.. قرار عاجل ضد عدلي القيعي

مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حريق بمصحة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية

أكبر قضية تصاريح مزيفة لدفن الموتى.. عقيد شرطة يكشف تفاصيل الجريمة (خاص)

ترشيحاتنا

لو جايلك حوالة.. مواعيد عمل البنوك ومكاتب البريد برمضان

حقيقة فرض غرامة 5 آلاف جنيه للجلوس على كرسي مخالف للمدون بالتذكرة

رفع أسعار الخدمات الطبية بالتأمين الصحي.. والسماح لغير المؤمن عليهم بالعلاج بمقابل مادي

طلب مفاجئ من دفاع المتهم الأول في رشوة وزارة الري.. فيديو

في حوارها لـ صدى البلد..المستشارة هايدي الفضالي تكشف كيف أصبحت أول قاضية "جنائي" بمصر

نتنياهو: لا يوجد سبيل لتدمير حركة حماس في رفح إلا باجتياح بري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوم تحرير طابا.. تفاصيل معركة شرسة بين إسرائيل ومصر

تامر حسني وبسمة بوسيل على السحور.. حكاية الانفصال الشيك واللقاءات الودية

"القمل" يصيب دينا الشربيني وأسماء جلال .. كيف نتخلص منه في يوم واحد؟

تتر مسلسل بقينا اتنين.. جنات تنتهي من تسجيل أغنية "حاجة وتسعين"

فيديو

ارتفاع مفاجئ للذهب وتوقعات جديدة لـ سعر الدولار| شاهد

هل يتم تعطيل للدراسة؟.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس السيء

تامر حسني وبسمة بوسيل على السحور.. حكاية الانفصال الشيك واللقاءات الودية

جميلة عوض ترد والمخرج يعتذر| دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس" بسبب إهانته شهيد فلسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ