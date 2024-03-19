عبدالمجيد جابر: سأعمل على استرجاع هيبة رسالة المحاماة وتنفيذ الرقابة المالية

أكد المحامي عبد المجيد جابر، المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح رقم 60 على مقعد استئناف القاهرة، على أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية المقرر لها السبت الموافق ٢٣ مارس لاختيار من يمثلهم فى مجلس نقابة المحامين.

وأضاف جابر فى تصريحات له أن برنامجه الانتخابي جاء تحت عنوان “للشباب كلمة.. النقابة ليست تكية لأحد.. معا للتغيير “، وقام على أساس احترام القانون و استرجاع هيبة رسالة المحاماة و تنفيذ آليات الرقابة المالية والتحول الرقمي للتصدي لأعمال الفساد داخل نقابة المحامين.

وقال إنه سيعمل فى عدة ملفات تأتى على رأسها ملفات القيد ودعم شباب المحامين وتطوير منظومة المعاشات والعلاج وتطوير العمل الإداري داخل النقابة وتأهيل شباب المحامين لسوق العمل والاهتمام بالجانب التثقيفي وتفعيل أكاديمية المحاماة وضبط العلاقة مع جميع أجهزة الدولة.

وقال جابر: أعاهد الله أمامكم أن أسعى إلى تحقيقه وأحاسب عليه عند انتهاء دورتي المنعقدة ( 2024-2028 ) حال وفقني الله في الانتخابات، وأدعو الجمعية العمومية لتبني هذه المقترحات لما فيها من صالح الأعضاء والنقابة.

وتجرى انتخابات مجلس نقابة المحامين يوم السبت الموافق ٢٠٢٤ تحت اشراف قضائي .