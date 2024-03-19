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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة نجم الأهلي تستعرض جمالها في أحضان الطبيعة| شاهد

زوجة سافيو
زوجة سافيو

نشرت لويزا زوجة البرازيلي برونو سافيو نجم الأهلي السابق جلسة تصوير جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت لويزا ماركيز بإطلالة مثيرة ولافتة، مرتدية بدي مجسم مكشوف البطن ابيض اللون مما أبرز أنوثتها الطاغية وقوامها الممشوق، وتركت خصلات شعرها الأشقر اللامع، كما وضعت مكياجاً ناعماً، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

وتتميز زوجة سافيو برشاقتها فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جسدها الممشوق.

وانضم برونو سافيو، إلى الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 1.5 مليون دولار، قبل أن يعود النادي الأهلي ويبيعه لناديه السابق مجددا مقابل 1 مليون دولار، حيث حصل نادي بوليفار على القسط الأول من قيمة الصفقة بقيمة 800 ألف دولار، وكان يتبقى له قيمة القسط الثاني والبالغة 700 ألف دولار.

وعاد برونو سافيو ، إلى ناديه السابق بوليفار مقابل التنازل عن قيمة القسط الثاني من مبلغ انتقاله للأهلي مطلع الموسم الحالي والبالغ 700 ألف دولار، بخلاف حصول الأهلي على 300 ألف دولار إضافية من النادي البوليفي، ليصل إجمال الصفقة إلى مليون دولار.

 

 

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IMG_٢٠٢٤٠٣١٩_٠٥٣٨٣٦
IMG_٢٠٢٤٠٣١٩_٠٥٣٨١٩
IMG_٢٠٢٤٠٣١٩_٠٥٣٨١٩
IMG_٢٠٢٤٠٣١٩_٠٥٣٨٠٣
IMG_٢٠٢٤٠٣١٩_٠٥٣٨٠٣

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