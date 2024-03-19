اتصالات النواب: الدولة ضخت استثمارات كبيرة ستغير وجه الحياة في مصر

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت في ضخ استثمارات كبيرة خلال المرحلة الحالية سواء في رأس الحكمة أو غيرها من الاستثمارات التي ستغير وجه الحياة في مصر، مما يؤكد وعي القيادة السياسية ورؤيتها الثاقبة التي في الوصول بالوطن إلى بر الأمان .

وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، بحضور المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لمناقشة استراتيجية هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، بموافاة اللجنة بنسب الإشغال بالمناطق التكنولوجية بأسيوط وبني سويف والسادات وبرج العرب والصناعات التي تم تنفيذها والتيسيرات التي تم منحها للشباب، والتيسيرات الممنوحة للمستثمر.

وشددت اللجنة، على ضرورة إخطارها بما يتم من مبادرات وملتقى توظيفي، للشباب وذلك استكمالا لأطر التعاون بين الحكومة والبرلمان.

وأكد مسئولو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن سياسة التعهيد حققت نتائج مبهرة خلال العام الماضي 2023، حيث وفرت 24 الف فرصة عمل في مختلف الشركات التي تعمل بالمناطق التكنولوجية من خلال 74 شركة ومستهدف تحقيق 60 ألف فرصة عمل من خلال الشركات في المرحلة القادمة.

ونوهوا بأنه يتم التحقق من هذه الوظائف ببيانات من التأمينات الاجتماعية، إضافة إلي عدد من ملتقي التوظيف التي سيتم إخطار لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها في إطار التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان.

