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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الشباب والرياضة: تنظيم إفطار جماعي للعالقين ومرافقي المصابين الفلسطينيين في شمال سيناء

صدى البلد

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بدور حملة بشبابها أحد الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب وبالتعاون مع المديرية في تنظيم إفطار جماعي للأشقاء الفلسطينيين العالقين في شمال سيناء، في الصالة المغطاة بالعريش تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.


وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن الإفطار أقيم بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، محمد محمود منسق عام الحملة، وليد البكري منسق عام تنظيم الحملة، وبمشاركة حملة بشبابها بمحافظة سوهاج، وممثلين من المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والقيادات التنفيذية.


وأكد وزير الشباب أن الوزارة تؤمن بأهمية دور الشباب في المجتمع، وأنها تعمل على دعم الشباب المصري، وإعداده ليكون قادراً على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية في البلاد، وتسعي إلى تعزيز التعاون مع الكيانات الشبابية، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، ودعم الشباب المصري.


وأكد صبحي أن الكيانات الشبابية تلعب دوراً مهماً في المساندة الوطنية والمشاركة الايجابية في كافة الفعاليات والأحداث من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الشبابية.


وأعرب صبحي عن تقديره للجهود التي بذلتها الكيانات الشبابية ومنها حملة بشبابها، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز التعاون مع الكيانات الشبابية، وتوفير الدعم اللازم لها، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، والقيام بدورها في خدمة الشباب المصري، والقيام بدورها المجتمعي.


وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على أهمية التضامن والوحدة فى مثل هذه الظروف الصعبة، وتأكيداً على التزام وحرص الدولة المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، آملين في عودة الأوضاع إلي طبيعتها قريباً.

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