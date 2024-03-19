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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 25

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الأربعاء دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.


وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوف على فترات متقطعة .


أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 25 16
العاصمة الإدارية 25 15
6 أكتوبر 25 15
بنهــــا 25 16 
دمنهور 23 15
وادى النطرون 25 14
كفر الشيخ 23 13
المنصورة 24 13 
الزقازيق 25 13 
شبين الكوم 24 13
طنطا 23 12
دمياط 24 11 
بورسعيد 24 11
الإسماعيلية 26 12
السويس 25 12
العريش 26 11
رفح 25 09
رأس سدر 24 12
نخل 23 10 
كاترين 19 08
الطور 23 15
طابا 21 15
شرم الشيخ 26 17
الإسكندرية 25 14
العلمين الجديدة 25 14
مطروح 24 13
السلوم 25 11
سيوة 26 10
رأس غارب 25 17
الغردقة 26 18
سفاجا 27 16
مرسى علم 27 16
شلاتين 26 18
حلايب 24 19
أبو رماد 25 18 
رأس حدربة 24 19
الفيوم 26 12
بني سويف 26 12
المنيا 26 11
أسيوط 27 11
سوهاج 27 13
قنا 27 13 
الأقصر 27 14
أسوان 28 14
الوادي الجديد 26 13
أبوسمبل 26 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 34 19
المدينة 28 17 
الرياض 27 13
المنامة 24 19
أبوظبي 29 22
الدوحة 27 19
الكويت 25 14
دمشق 16 07
بيروت 19 16
عمان 15 08
القدس 16 09
غزة 21 15
بغداد 24 13
مسقط 30 26
صنعاء 28 12
الخرطوم 35 21
طرابلس 21 14
تونس 22 13
الجزائر 22 16
الرباط 20 11
نواكشوط 36 21

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 14 03
إسطنبول 09 03
إسلام آباد 31 16
نيودلهى 33 17 
جاكرتا 33 23
بكين 15 01
كوالالمبور 36 24
طوكيو 14 05 
أثينا 14 04
روما 20 07
باريس 20 08
مدريد 23 11
برلين 16 08
لندن 17 07
مونتريال 03 04-
موسكو 02 05-
نيويورك 12 00
واشنطن 17 00
أديس أبابا 28 12

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