عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تكريم الفائزين بالنسخة الثانية من مسابقة "قادة أعمال المستقبل"

صدى البلد

احتفل بنك أبوظبي الأول مصر بالفائزين بالنسخة الثانية من مسابقة "قادة أعمال المستقبل" في حفل بمقر البنك بالقاهرة، وهي المسابقة التي تم إطلاقها بمبادرة من مجموعة بنك أبوظبي الأول.

وعقدت المسابقة هذا العام بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة ، لتكون بمثابة منصة لطلاب الجامعة للتعبير عن رؤاهم فيما يتعلق بمساهمة قطاع الأعمال محليًا وعالميًا في تعزيز الاستدامة.

وشهدت المسابقة، التي أُقيمت قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، مشاركة 30 طالبًا وطالبة من الموهوبين، وذلك بهدف تسليط الضوء على الأفكار المبتكرة للشباب لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة. وكان الحفل بمثابة تتويج للإسهامات الاستثنائية التي قدمها المشاركون، حيث تم تكريم الفائزين الثلاثة في المسابقة هذا العام، وهم: بشير حفصي الفائز بالمركز الأول، رودينا فؤاد الشناوي الفائزة بالمركز الثاني، وفرح عثمان محمد الفائزة بالمركز الثالث.

وعبر محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، عن رؤيته حول أهمية المسابقة، قائلاً: "نؤمن في بنك أبوظبي الأول مصر بقدرات الشباب، بصفتهم قادة الغد، في تشكيل مستقبل مستدام. إذ تمثل مسابقة قادة أعمال المستقبل دليلاً على قوة إيماننا بالإمكانات غير المستغلة للمواهب الناشئة. ونسعى من خلال توفير منصة متميزة لطلاب الجامعات إلى تحفيز تطلعاتهم الفكرية وتشجيعهم على الاستكشاف والتعبير عن وجهات نظرهم حول الدور المحوري لقطاع الأعمال في تعزيز الاستدامة، وذلك على المستويين المحلي والعالمي."

ويتبنى البنك  رؤية ابتكارية تتوافق مع جدول أعمال المجموعة الخاص بمؤتمر تغير المناخ COP28، وذلك في إطار التزامه الراسخ بالمبادرات المستدامة لتمثل خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز المسؤولية البيئية ودفع الممارسات المستدامة في قطاع الأعمال. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

قائدها بين الحياة والموت.. ننشر صور تريلا تفحمت على الطريق الصحراوي بالجيزة

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

طبيب قلب يفجر مفاجأة غير متوقعة ويكشف سبب سقوط أحمد رفعت.. تفاصيل

استثمارات أجنبية جديدة بـ 23 مليار دولار تهدد بانهيار عرش العملة الخضراء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مجاعة غزة.. مفوض حقوق الإنسان يهاجم إسرائيل

20 مليار دولار| المالية تزف بشرى سارة بشأن احتياطات النقد الأجنبي.. قفزات تاريخية

حسام المندوه معلقا على بيع زيزو وضم رمضان صبحى: كل شيء وارد

رئيسة وزراء إيطاليا تعلن معارضتها للعملية البرية الإسرائيلية في رفح

مكانة فتح مكة في الإسلام وأهم الدروس من الحدث التاريخي

سقط من الدور الثالث| ماذا حدث لـ عمرو الليثي وتفاصيل حالته الصحية الآن؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صوابع جيجي بعد تصدرها التريند| بـ 50 جنيه بس

نشرة المرأة والصحة.. فيديو لحظة سقوط عمرو الليثي وتفاصيل الصحية.. القمل يهاجم دينا الشربيني وأسماء جلال

تسريبات جديدة حول هاتف Galaxy S25 .. صور

فيديو لحظة السقوط| تفاصيل جديدة عن حالة عمرو الليثي الصحية

فيديو

سقط من الدور الثالث| ماذا حدث لـ عمرو الليثي وتفاصيل حالته الصحية الآن؟

ارتفاع مفاجئ للذهب وتوقعات جديدة لـ سعر الدولار| شاهد

هل يتم تعطيل للدراسة؟.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس السيء

تامر حسني وبسمة بوسيل على السحور.. حكاية الانفصال الشيك واللقاءات الودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ