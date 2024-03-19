تكريم الفائزين بالنسخة الثانية من مسابقة "قادة أعمال المستقبل"

احتفل بنك أبوظبي الأول مصر بالفائزين بالنسخة الثانية من مسابقة "قادة أعمال المستقبل" في حفل بمقر البنك بالقاهرة، وهي المسابقة التي تم إطلاقها بمبادرة من مجموعة بنك أبوظبي الأول.

وعقدت المسابقة هذا العام بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة ، لتكون بمثابة منصة لطلاب الجامعة للتعبير عن رؤاهم فيما يتعلق بمساهمة قطاع الأعمال محليًا وعالميًا في تعزيز الاستدامة.

وشهدت المسابقة، التي أُقيمت قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، مشاركة 30 طالبًا وطالبة من الموهوبين، وذلك بهدف تسليط الضوء على الأفكار المبتكرة للشباب لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة. وكان الحفل بمثابة تتويج للإسهامات الاستثنائية التي قدمها المشاركون، حيث تم تكريم الفائزين الثلاثة في المسابقة هذا العام، وهم: بشير حفصي الفائز بالمركز الأول، رودينا فؤاد الشناوي الفائزة بالمركز الثاني، وفرح عثمان محمد الفائزة بالمركز الثالث.

وعبر محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، عن رؤيته حول أهمية المسابقة، قائلاً: "نؤمن في بنك أبوظبي الأول مصر بقدرات الشباب، بصفتهم قادة الغد، في تشكيل مستقبل مستدام. إذ تمثل مسابقة قادة أعمال المستقبل دليلاً على قوة إيماننا بالإمكانات غير المستغلة للمواهب الناشئة. ونسعى من خلال توفير منصة متميزة لطلاب الجامعات إلى تحفيز تطلعاتهم الفكرية وتشجيعهم على الاستكشاف والتعبير عن وجهات نظرهم حول الدور المحوري لقطاع الأعمال في تعزيز الاستدامة، وذلك على المستويين المحلي والعالمي."

ويتبنى البنك رؤية ابتكارية تتوافق مع جدول أعمال المجموعة الخاص بمؤتمر تغير المناخ COP28، وذلك في إطار التزامه الراسخ بالمبادرات المستدامة لتمثل خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز المسؤولية البيئية ودفع الممارسات المستدامة في قطاع الأعمال.