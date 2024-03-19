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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرارات عاجلة من جامعة عين شمس بشأن الامتحانات

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

عقد مجلس قطاع شئون التعليم و الطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، جلسته الرابعة اليوم الثلاثاء.

ناقش المجلس الاستعداد لأعمال الإمتحانات وتجهيز بيئة مناسبة للطلاب من مقاعد وقاعات للاختبارات مع ضرورة التنسيق بين الكليات لجداول الإمتحانات، وحفاظاً على موارد الجامعة تم  استغلال المخزون الخشبى للجامعة فى إعادة استخدامه لتصنيع مقاعد وكراسى خشبية للطلاب، استعداداً لأعمال الإمتحانات للفصل الدراسى الثانى لتلافى أعمال الإيجار لمستلزمات أعمال الإمتحانات .

كما أوصى المجلس بضرورة إتاحة تقديم نظام إلكترونى لخدمات الطلاب لسهولة وصول الطلاب بشكل أسهل وأوضح للخدمات المتاحة لهم وأيضاً وضع القواعد والقوانين واللوائح الخاصة بالطالب الجامعى من أعذار طبية للطلاب فى الحالات المرضية و تعميم قواعد الاختبارات الإلكترونية و بالإضافة إلى لوائح الحضور والغياب، على أن يتم وضع نظام  بشكل واضح ومبسط ومختصر لإتاحة تقديم خدمة للطلاب وتقديمها عبر الإنترنت من خلال الموقع الإكترونى للجامعة والتى تسهم فى تسهيل التعاملات والإجراءات للطلاب وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة  التى تساعدهم فى اتخاذ القرارات بشكل سليم .

وتطبيقاً لمنظومة التنمية المستدامة وتقليل البصمة الكربونية التى توليها الدولة أهمية خاصة وجه رئيس الجامعة بضرورة التعامل إلكترونياً بين الكليات والإدارات المختلفة عن طريق البريد الإلكترونى وتقليل التعامل الورقى إلا للضرورة واستخدام التطبيقات الإلكترونية الرسمية وذلك حرصاً على سهولة التعامل وانجاز الأعمال بشكل أسرع بالإضافة إلى تقليل  استخدام الأوراق حفاظاً على البيئة .

وأضاف الدكتور محمد ضياء، أن الجامعة اتخذت حزمة من الاجراءات للتسهيل على الطلاب الوافدين من الالتحاق والدراسة فى الكليات والبرامج الجديدة والساعات المعتمدة التى يرغبون في دراستها ويلمسون بها جودة التعليم العالية التى تتميز بها جامعة عين شمس مع توفير السكن المناسب والمقررات الدراسية المتميزة لذلك وتسعى دائما لزيادة اعداد الدارسين فى الجامعة وتقديم الدعم لهم.

وأشاد بتجربة كلية الطب فى جذب عدد كبير من الطلاب الوافدين  للدراسة وكذلك اقبال الوافدين على الدراسة بكلية الحقوق وتقديم مقترحات لجذب الطلاب الوافدين ، وحصر نتائجهم الدراسية والوقوف على أى معوقات تواجههم.

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