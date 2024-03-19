محمد عامر: العقار استثمار وليس ادخارا

أكد محمد عامر الرئيس التفيذى للجونة أن العقار هو من أفضل أنواع الاستثمار وهو ليس ادخارا مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى انتعاش بالسوق العقارى خلال الفترة القادمة.

وأشار خلال مؤتمر صحفى إلى أن الفترة الماضية حدثت فيها بعض التراجعات فى السوق الاوربى وذلك ضمن التأثيرات المختلفة التى حدثت عالميا فيما يخص البحر الاحمر لافتا الى ان الفترة القادمة تحمل المزيد من الأمل لعودة الأمور الى الأفضل .

وقال انه بعد الاجراءات الحاسمة التى وضعتها الدولة خلال الفترة الماضية بخصوص الدولار حدث انتعاشة والعرض زاد بشكل ملفت خلال الأيام القليلة الماضية .

وأشار الى أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من الانتعاش فى جميع المهن المرتبطة بالعقار .