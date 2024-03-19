أحمد عمر هاشم يوضح فضل من فطّر صائما في رمضان.. فيديو

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء الأزهر، فضل الصفح والعفو والتسامح في شهر رمضان، معلقا: مطلوبين في كل وقت؛ حتى ينال الصائم الثواب الوافر.

واستشهد عمر هاشم خلال برنامج “يوميات الرسول” المذاع على قناة “صدى البلد”، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أين الذي كان أجره على الله فلا يقوم إلا الذي قد عفا.

وقال أحمد عمر هاشم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل رمضان بالبشرى والدعاء والتضرع لله تعالى، ويقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان وبالسلامة والإسلام، رب وربك الله، هلال رشد وخير.

وأضاف أحمد عمر هاشم أن من فطّر صائما في رمضان كان جزاؤه عتق رقبته من النار ومغفرة ذنوبه، منوها بأن من أطعم جائعا أطعمه الله من ثمار الجنة، مشددا على 4 أمور “شهادة أن لا إله إلا الله، الاستغفار، سؤال الله الجنة، الاستعاذة من النار”.



