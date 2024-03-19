زوجة زيزو توجه له رسالة مؤثرة أثناء رحلة علاجه

وجهت هدي الباهي زوجة لاعب الزمالك أحمد مصطفى زيزو، رسالة إلى زوجها أثناء رحلة علاجه عقب الإصابة التي تعرض لها بعد مباراة الأهلي في كأس مصر.

وكتبت هدى الباهي من خلال حسابه الشخصي إنستجرام: "ربنا يتم شفاك علي خير يارب".



أدى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران أول أمس الأحد الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض "زيزو" تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم في ظل خضوعه لتدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب معاناته من الإصابة في الكاحل، والتي تعرض لها خلال مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر.