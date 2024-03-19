بشرى سارة لجماهير الزمالك.. نجم الفريق يقترب من اللحاق بمباراة الكونفيدرالية

اقترب أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من اللحاق بمباراة الفريق المقبلة أمام مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر إقامتها 31 مارس الجارى.

ويخوض "زيزو" تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم في ظل خضوعه لتدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج التأهيلى، بسبب معاناته من الإصابة في الكاحل، والتى تعرض لها خلال مباراة الأهلى في نهائى كأس مصر.

وأصبحت فرص زيزو كبيرة في اللحاق بمباراة فيوتشر بعدما بدأ مرحلة التأهيل داخل النادى، حيث أدى اللاعب تدريبات تأهيلية في النادى على هامش التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.