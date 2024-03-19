صحة الدقهلية توجه 16 إنذارا لمنشآت طبية خاصة وتوصي بغلق 9 مخالفة

قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، إنه تم إنذار 16 منشآة طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لنحو 9 منشآت وجد بها مخالفات جسيمة، ولإدارتها بدون ترخيص، وفي الوقت ذاته جرت إعادة فتح 3 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأوضح مكين - فى بيان اليوم/الثلاثاء/ أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة خلال الاسبوع الماضى تم خلالها المرور على 118 منشأة طبية.

وأشار إلى أن الحملات تضمنت المرور على 51 عيادة خاصة و7 مستشفيات وعيادات تخصصية خاصة إلى جانب 22 مركزا ومعملا، من بينها 5 مراكز ومعمل غير مرخص، مضيفا أنه جرت معاينة 7 منشآت، مؤكداً أنه لا تهاون في اتخاذ التدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.