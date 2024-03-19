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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد .. تحصين 11 ألف رأس من الثروة الحيوانية

صدى البلد

 أعلن الدكتور عصام الكومي مدير عام مديرية الطب البيطري في محافظة الوادي الجديد، انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع اليوم، الثلاثاء، على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، من خلال الفرق البيطرية الثابتة والمتحركة بالقرى والمدن.

أشار الكومى - في بيان - إلى أنه مستهدف تحصين نحو 110 آلاف و896 رأس ماشية، مؤكدا أن الحملة القومية مستمرة لمدة شهر وبجانب حملات التحصين سيجري تنظيم ندوات إرشادية بالقرى المختلفة عن أهمية التحصينات الوقائية، خاصة مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ومدى الخطورة على الثروة الحيوانية وطرق الوقاية من تلك الأمراض، وتوزيع نشرات توضح المرض وأعراضه، وكيفية الوقاية وأهمية التحصين.

أوضح أن حملة تحصين الماشية تنفذ من خلال جدول زمني بالقرى والمدن من خلال فرق التحصين بالوحدات البيطرية التابعة للإدارات البيطرية بمراكز المحافظة والفرق المتحركة، في ظل توافر الأمصال والأدوية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان تحصين الماشية من الأبقار والأغنام والماعز، والحفاظ على الثروة الحيوانية.

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