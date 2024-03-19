محافظ الدقهلية: المخططات التفصيلية تساهم في حل مشاكل التنمية العمرانية

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إن المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقرى المحافظة؛ تسهم بشكل كبير في إنهاء مشكلات التنمية العمرانية والسكانية؛ وتلبية احتياجات المواطنين.



جاء ذلك خلال استقبال محافظ الدقهلية اليوم، الثلاثاء المهندس ممدوح عبد الحليم حسين رئيس اقليم الدلتا للهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة مني عبد الرحمن مدير عام الادارة الاستراتيجية بالهيئة؛ لاستعراض الحصر والتدقيق والاستدلال عن التجمعات العمرانية بالمحافظة ومناقشة برنامج العمل بشأن تحديث المخططات الاستراتيجية والاحوزة العمرانية.



وأكد المحافظ - خلال اللقاء - أن هناك جهودا مستمرة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقرى المحافظة، بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

استعرض المحافظ، جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن الاحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية بالدقهلية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع إنتاج خرائط الاستدلال عن التجمعات العمرانية بنطاق المحافظة؛ للمساهمة في اخراج الاحوزة العمرانية لهذه التوابع من خلال نماذج يتم اعتمادها.

أضاف المحافظ أنه يتم الاستدلال على كامل التجمعات العمرانية. كما جرت - خلال اللقاء - متابعة المنصة المختصه بالمتابعة الدقيقة للمخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بالتعاون مع الادارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

في السياق، اصطحب المحافظ، وفد الهيئة للاطلاع على نموذج التصميم المعماري والعمراني المستدام؛ لتطبيق منهجية الحوكمة الذكية والتنمية الحضرية المستدامه بمدينة آجا لتنميتها عمرانيا وبيئيا واقتصادياً والذي يتم تنفيذه.

أوضح المحافظ - لوفد الهيئة - أن الهدف من المشروع هو تطبيق تصميمات إسكان مستدام بمفاهيم مدن الجيل الخامس الجديدة في مدينة أجا؛ كأول مدينة على مستوي الجمهورية.