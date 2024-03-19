إسلام صادق: حالة أحمد رفعت مطمئنة.. ويتنفس حاليا بشكل طبيعي

كتب الإعلامي إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك أن حالة اللاعب أحمد رفعت تحسنت، وتم رفع أجهزة التنفس عنه ويتنفس حاليا بشكل طبيعي ويعود إليه الإدراك نسبيا، اللهم اشفه واعفُ عنه".

جدير بالذكر أن أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، كان قد تعرض لوعكة صحية؛ بعد سقوطه في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، حيث توقفت عضلة القلب لأكثر من ساعة، ويتواجد حتى الآن داخل المستشفى تحت إشراف طبي مخصص.

وتلقى أحمد رفعت رسائل دعم وحب من لاعبي المنتخب المصري والمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب.