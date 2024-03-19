صدمة للسيتي| هالاند يثير الرعب في منتخب النرويج

تعرض إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، للإصابة في اليوم الأول من معسكر منتخب النرويج.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، يظهر فيه هالاند وهو يشعر ببعض الآلام في الساق.

وغادر مهاجم السيتي المران وهو يعرج، بينما لم يكشف منتخب النرويج - حتى اللحظة عن تفاصيل الإصابة.

وتستعد النرويج لمواجهة التشيك وديًا، يوم الجمعة 22 مارس الجاري، في إطار أيام الفيفا.

وكان هالاند تعرض للإصابة خلال خلال مواجهة جزر الفارو في تصفيات بطولة أوروبا 2024 مع منتخب بلاده ، والتي تسببت في غيابه عن مواجهة منتخب اسكتلندا في ختام التصفيات ، والتي أقيمت في شهر نوفمبر من العام الماضي، ولم يشارك في المباراة.

يُذكر أن هالاند يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، برصيد 18 هدفًا، بفارق هدفين عن أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا.

