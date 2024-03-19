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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة مسئولة ببنك مصر للجنايات لاختلاسها مليون و500 ألف جنيه

سرقة
سرقة

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة مسئولة تعمل مصرفية ممتاز ببنك مصر فرع اميرالد للجنايات لاتهامها باختلاس مليون و500 ألف جنيه. 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة بصفتها موظفًا عامًا ومن الصيارفة "مصر في ممتاز ببنك مصر فرع اميرالد – ومسئولة عن ماكينةالصرف الآلي رقم ٤٦٧ اختلست مبلغ مالي وقدره ۱۵۵۱۱٦٥ج واحد مليون وخمسمائة واحد وخمسون الفا ومائة خمسة وستون جنيهاً " والمملوك لجهة عملها بنك مصر كامل أسمهه مملوكة للدولة) - إحدى الجهات المبينة بالمادة رقم ۱۱۹ من قانون العقوبات" والتي وجدت في حيازتها بسبب ومناسبة صفتها الوظيفية آنفة البيان وذلك بأن قامت بأستلام مبالغ مالية وقدرها ١٥٢٥٣١٥ج (مليون وخمسمائة خمسة وعشرون الفا وثلاثمائة خمسة عشر جنيها الخاصة بإيداعات العملاء بالماكينة وكذا مبلغ مالي وقدره ۲٤۹۵۰ج) (أربعة وعشرون الفا وتسعمائة وخمسون جنيها) مرتجعات النقدية الخاصة بعدد (أثنين) عملاء ناتجة عن عمليات سحب لم تنفذ علي ماكينة الصرف الآلي وقامت بردها من حساب البنك للعملاء ، وكذا مبلغ مالي وقدره ۹۰۰ج تسعمائة جنيه) نظير تغيير بعض الأوراق المالية من الماكينة بفئات مالية أقل ، وذلك لتوريد كافة تلك المبالغ المالية لجهة عملها (حساب الأستاذ العام ببنك مصر) إلا أنها قامت باختلاسها لنفسها.

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