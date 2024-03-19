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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناقشة عمل اللجان النوعية خلال الاجتماع الرابع لمجلس الشيوخ

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

 

كشفت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ عبر حسابها الرسمي تفاصيل الاجتماع الرابع للمجلس.

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في هذا السياق، قالت فيبي فوزي أن الاجتماع  الرابع للجنة العامة لمجلس الشيوخ الموقر، برئاسة  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد ناقش خطط عمل عدد من اللجان النوعية، من بينها لجان الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والثقافة والإعلام والآثار.

استهدفت المناقشات بحث أبرز القضايا الوطنية المتعلقة بعمل تلك اللجان بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ودعم ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، وخلق فرص العمل للشباب سواء من خلال القطاع الخاص او المشروعات القومية العملاقة.

كما تضمن عمل اللجنة استعراض القواعد المنظمة للاستعانة بالخبراء في أعمال اللجان النوعية، والقواعد المنظمة لدراسات الأثر التشريعي، والتي تعد ذات أهمية بالغة في التأكد من أثر تطبيق القوانين، وهو من أهم الأدوار التي يقوم بها مجلس الشيوخ في المنظومة التشريعية المصرية.

شارك في أعمال اللجنة وكيلا مجلس الشيوخ و المستشار وزير الدولة لشئون المجالس النيابية ورؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية و المستشار الأمين العام للمجلس.

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