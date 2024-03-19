أهمية يقظة الضمير لكل مسلم في شهر رمضان.. راقب ربك في السر والعلن

قال الشيخ محمود حمدي، الواعظ بالأزهر الشريف، إن النبي الكريم ربى أتباعه على يقظة الضمير وعلى مراقبة الله عزوجل في السر والعلن والحركات والسكنات.

وأضاف محمود حمدي، في فيديو لصدى البلد، أن هذا المبدأ فسره لنا النبي في حديث جبريل عليه السلام حينما سأله عن الإحسان فقال النبي (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك).

وتابع: ومن هنا فإنه يجب على العبد أن يراقب الله في جميع أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته، لأن الله تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، فقال الله (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ).

وأشار إلى أن الضمير اليقظ هو الذي منع سيدنا يوسف من ارتكاب الفاحشة مع امرأة العزيز حينما راودته عن نفسه وغلقت الابواب أمامه.

وذكر أن الضمير اليقظ هو حماية وأمان للمجتمع كله، فبه لن تجد أحدا يغش أحدا في أي معاملة، ولن يعتدي أحد على حق أحد.



