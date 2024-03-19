عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب ألعاب القوى يحصد 3 ميداليات في اليوم الأول لمشاركته بالدورة الأفريقية

صدى البلد

حقق لاعبو المنتخب المصري لألعاب القوى ثلاث ميداليات في اليوم الأول للعبة بالنسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية، المقامة حاليًا بمدينة أكرا الغانية وتستمر حتى يوم 24 مارس الحالي.

واستطاع أبطال منتخب مصر تحقيق 3 ميداليات متنوعة بواقع ميدالية فضية وميداليتين برونز.

حقق البطل المصري مصطفى عمرو الميدالية الفضية في منافسات رمي الجلة بعدما نجح في تحقيق رقم 20.7 متر.

فاز محمد مجدي ببرونزية نفس المنافسات بعدما جاء بالمركز الثالث بواقع 20.29 متر.

توج البطل المصري يوسف بدوي بالميدالية البرونزية في سباق 110 متر حواجز بعدما جاء في المركز الثالث بواقع 13.83 خلف بطل السنغال صاحب الذهبية وبطل الجزائر صاحب الفضية.

يترأس بعثة المنتخب المصري لألعاب القوى في غانا، مجدي عبد البديع عضو مجلس إدارة الاتحاد، بينما يضم الجهاز الفني كلًا من: محمد عبد الرؤوف دياب مديرًا فنيًا، ياسر فتحي مدربًا لدفع الجلة، Adrian Zsolt مدربًا لإطاحة المطرقة، أحمد متولي مدربًا لرمي الرمح، وهشام حسن مدربًا للوثب الطويل.

تضم قائمة المنتخب 13 لاعب ولاعبة وهم: مصطفى عمرو ومحمد مجدي حمزة في سباق دفع الجلة، إيهاب عبد الرحمن ومصطفى عبد الخالق في سباق رمي الرمح، سالم محمد سالم في سباق 3000 متر موانع، مصطفى الجمل وأحمد طارق في سباق إطاحة المطرقة، محمد رجب في سباق 20 كم مشي، يوسف بدوي في سباق 110 متر حواجز، حازم جبريل في سباق 800 متر، وأحمد محمود طاهر في سباق عشاري.

ويضم باقي عناصر المنتخب اللاعبتين: إسراء محمد سمير في سباق الوثب الطويل والوثب الثلاثي، وروان أيمن إبراهيم في سباق إطاحة المطرقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

إجراء عاجل ضد سائق توصيل بشركة شهيرة تعدى على طبيبة أسنان

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

ستغير الاقتصاد كليًا.. بدء البحث عن سفينة بها 4 أطنان ذهب بهذا المكان .. القصة الكاملة

إحالة مسئولة ببنك مصر للجنايات لاختلاسها مليون و500 ألف جنيه

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

موضوعات متعلقة

4 مصريين في نصف نهائي التنس بدورة الألعاب الأفريقية

ماجد أبو سليم يتوج ببطولة كار بارك دريفت بمركز المنارة

صدمة للسيتي| هالاند يثير الرعب في منتخب النرويج

غدا| مؤتمر صحفي للمدير الفني لمنتخبي مصر ونيوزيلندا

التايكوندو يضيف 4 ميداليات جديدة في دورة الألعاب الإفريقية

نهائي كأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا

منع مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس في حفل افتتاح الأولمبياد بباريس

يالا فاموس| الكشف عن شعار بطولة كأس العالم 2030

ترشيحاتنا

تونس: العفو الرئاسي عن 1467 محكومًا عليهم بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال

تحرك محدود في أسعار الذهب في مصر

تقرير زراعة الجيزة: الأشجار التالفة بحريق ستوديو الأهرام تمثل خطورة ويجب إزالتها

فتاة باب الشعرية.. حقيقة الفيديو المثير على السوشيال ميديا

أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة نتنياهو الخطيرة لاقتحام رفح الفلسطينية |فيديو

أبو العينين: زيارة قادة أوروبا رسالة قوية.. وعلينا تقديم رؤى جديدة لمصر الصناعية|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس كلاسيكية.. فرح الزاهد تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

بقوة 986 حصانا.. مرسيدس بنز تطلق AMG GT 4-door الكهربائية 2025

بعد غش الأطعمة بالبسلة.. ماذا يحدث عند تناولها يوميا

سيارة مازيراتي.. الراعي الرسمي لبطولة رولكس مونتي كارلو للماسترز

فيديو

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ