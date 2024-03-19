الخارجية التونسية: عازمون على البذل والعطاء للذود عن مصالح البلاد العليا وتعزيز مقومات سيادتها

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء، عزمها على البذل والعطاء وفق خطة عملها، للذود عن مصالح البلاد العليا وتعزيز مقومات سيادتها وخدمة التونسيين بالخارج، بما يستجيب لآمال الشعب التونسي وتطلعاته المشروعة.

وذكرت الخارجية التونسية، في بيان صدر بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة والستين لعيد الاستقلال، أن هذه الذكرى الوطنية الخالدة تستحضر نضالات التونسيين والتونسيات من أجل نيل الاستقلال والدور المتقدم الذي اضطلع به الجيل الأول للدبلوماسيين التونسيين في الاعتراف الدولي بتونس والمساهمة الفعالة في بناء صرح الدولة والمجهودات التي قامت بها الأجيال المتعاقبة للأسرة الدبلوماسية من أجل إرساء وتوطيد علاقات تعاون وشراكة واحترام متبادل مع الدول الشقيقة والصديقة و تعزيز مكانة تونس بين الأمم، في إطار تنفيذ السياسة الخارجية التي يحدد معالمها وأولوياتها رئيس الدولة.